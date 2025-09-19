В офисе Умерова отреагировали на информацию о домах его семьи в США

Пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова частично опровергла информацию о наличии у него недвижимости в Соединенных Штатах. В интервью украинскому отделению «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) представители Умерова признали связь его семьи только с тремя из восьми упомянутых объектов.

© Global look

«В США семья Рустема Умерова арендует одну квартиру, указанную в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат, о чем официально сообщается в ответе на запрос ЦПК. Все другие «объекты», приведенные в публикации, по состоянию на отчетный период не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову», — уточнила пресс-служба.

У семьи Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США

Заявлению пресс-службы предшествовала публикация украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), в которой утверждалось, что семья Умерова владеет или арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, включая четыре виллы в районе Майами, три квартиры во Флориде и одну в Нью-Йорке.