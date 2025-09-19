В Турции оценили идею создать альянс с РФ и КНР

Членство Турции в НАТО не позволит создать альянс с Россией и Китаем, а предложение соратника турецкого президента Девлета Бахчели направлено на внутреннюю повестку. Об этом заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

Ранее лидер Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей партией Турции, Девлет Бахчели обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа и выступил с предложением создать альянс с РФ и Китаем в качестве противовеса американо-израильской «коалиции зла».

По мнению политолога Айдына Сезера, это заявление Бахчели ориентировано на внутреннюю, а не внешнюю политику.

«Если он действительно верит в то, что Израиль можно остановить, создав альянс с Россией и Китаем, то в первую очередь он должен заявить, что Турция должна выйти из НАТО и союза с Западом», - заметил эксперт.

Он также напомнил, что на фоне финансового кризиса Турция пытается наладить отношения с Евросоюзом. Поэтому целью «утопического» заявления Бахчели может быть только стремление начать дискуссию в обществе.

Ранее бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа высказал уверенность, что США и Израиль хотят изменить демографическую и политическую карту сектора Газа и превратить регион в зону для американских экономических проектов, включая туризм и инвестиции.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию последнего оплота палестинского движения ХАМАС «важной» для прочного мира не только израильтян, но и палестинцев.