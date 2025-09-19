«Враг не дремлет»: Украина начала угрожать соседу России

В Грузии готовятся к муниципальным выборам, которые запланированы на 4 октября. Как сообщает РИА Новости, главная опасность для правительства — не возможные результаты, а попытка госпереворота, которую собирается предпринять оппозиция при иностранной поддержке.

На баррикады

На выборы идут лишь две оппозиционные партии — «Лело» и «Гахария за Грузию». Остальные не признают голосование, поскольку считают правящую партию «Грузинская мечта» нелегитимной. «Единое национальное движение» (ЕНД), «Гирчи», «Дроа» и остальные призывают сторонников собраться 4 октября в центре Тбилиси и не расходиться до смены власти. Лидер ЕНД Леван Хабеишвили пообещал полицейским 200 тысяч долларов, если они не разгонят митинг — его тут же арестовали за подкуп правоохранителей.

Кроме того, недавно в Грузии задержали двух украинцев. В их грузовике нашли 2,4 кг гексогена, восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин. По информации грузинских силовиков, они прибыли в страну транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.

Замглавы Службы госбезопасности (СГБ) Лаша Маградзе заявил, что взрывчатку задержанным передали украинские агенты в Турции. Оперативные данные говорят о том, что целью был жилой дом в Тбилиси, хотя сами украинцы утверждают, что планировали совершить теракт в России. Следователи не исключают и связи с ожидаемыми в день выборов антиправительственными акциями.

«Это в очередной раз доказывает: враг не дремлет, прилагает все усилия, чтобы каким-то образом устроить государственный переворот, кровопролитие, революцию, межнациональный конфликт», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Глава грузинской столицы добавил, что произошедшее — «очень серьезное преступление».

Поддержка Запада

ЕС открыто поддерживают лидеров грузинской оппозиции. Например, глава «Дроа» Элене Хоштария накануне задержания по обвинению в вандализме посетила посла Нидерландов Мелине Аракелян. Представители ЕНД и «Федералистов» посетили посольство Великобритании, где обсуждали подготовку протестов.

«Это не что иное, как очередное поощрение радикализма. Грубое нарушение Венской конвенции, прямое вмешательство в демократические выборы», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили признался, что шокирован общением иностранных дипломатов с экстремистами. По его словам, у радикалов общественной поддержки, однако они способны организовать провокацию, которая способна привести страну к «чрезвычайной ситуации».

«Это прямая дорога к майдану, крови, беспорядкам», — подчеркнул он.

Напомним, что Евросоюз угрожает лишить Грузию безвизового режима, если правительство не вернется к «демократическому пути развития». Оппозиция же надеется, что сможет захватить власть при поддержке Брюсселя.

Последний рывок

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что Тбилиси сдержанно отреагировал на подготовку Киевом теракта, поскольку не готов обострять и без того сложные отношения с западными странами.

«ЕС и США создали формат, в котором они находятся на стороне "добра", а Россия — "зла". "Грузинская мечта" решила присоединиться к "добрым", поэтому до окончания СВО будет воздерживаться от критики партнеров, но затем все им припомнит. К этому моменту украинские власти уже не смогут оправдываться противостоянием с Москвой», — заявил эксперт.

При этом Сихарулидзе не верит в успех попытки госпереворота — он отметил, что в Грузии сильные политические институты и правоохранительные органы. Оппозиция является небольшой группой людей, которая делает вид, что население ей симпатизирует, хотя на деле это не так.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе высказал схожую оценку — он также не верит в успех оппозиции. Лидеры радикалов уже в тюрьме, а на улицу выходит не так много активистов.

«В основном это молодые люди, которые слепо верят в мечту о Евросоюзе. К тому же предотвращение теракта свидетельствует о том, что силовики находятся в полной боевой готовности», — сказал он.

По мнению Апхаидзе, оппозиция совершила большую ошибку, не признав итоги парламентских выборов, а теперь отказавшись от муниципальных. После голосования она окончательно утратит поддержку и уйдет с политической арены.