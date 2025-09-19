Эксперт оценил планы Зеленского по конфликту с РФ

Представленные Владимиром Зеленским планы «спасения Украины» далеки от реальности. Как сообщает «Царьград», об этом в эфире программы «Мы в курсе» заявил политолог Михаил Онуфриенко.

Ранее Зеленский на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил, что у него есть два плана дальнейших действий. По плану «А» он надеется завершить конфликт в этом году. По плану «Б» — Украине нужно еще 60 млрд долларов для обеспечения боевых действий в 2026 году.

По мнению Онуфриенко, в эти словах «забавляет все». Первый вариант не реализуем в силу того, что договоренности такого масштаба не достигаются за несколько месяцев, а каких-либо подвижек в позиции Киева и Запада в сторону российских требований нет.

«А второе предложение <…> вызывает у меня только одну аналогию — деньги нужны стодолларовыми немечеными купюрами», — добавил политолог.

Эксперт добавил, что каждый год Украине дают все меньше средств, а с учетом дорожающего оружия — реальная эффективность траншей для поддержания обороны становится все ниже. Онуфриенко напомнил, что США заявили о планах поднять цены на оружие еще на 10%.