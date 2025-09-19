Трамп обрушился с критикой на Путина

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Киром Стармером обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он “подвел его”. Трамп заявил в четверг, что он надеялся стать посредником в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной вскоре после вступления в должность, но якобы действия Кремля помешали ему это сделать.

Трамповские комментарии прозвучали во время часовой пресс-конференции вместе со Стармером, которая стала кульминацией двухдневного государственного визита, в ходе которого президенту США в основном удалось избежать нескольких точек соприкосновения между двумя лидерами, пишет The Guardian.

Трамп в основном избегал критики британского премьер-министра по поводу признания палестинской государственности или нападок на Великобританию в связи со свободой слова, хотя и вызвал неловкость, когда предположил, что Стармер мог бы привлечь армию для борьбы с нелегальной миграцией.

Трамп: разрешить конфликт на Украине сложнее, чем ожидалось

Однако его комментарии о российском президенте порадуют британских чиновников, которые надеялись использовать беспрецедентный второй государственный визит президента США для изоляции России на мировой арене, отмечает The Guardian.

Путин “подвел меня”, - сказал Трамп.

Трамп признал, что думал, что будет легко договориться о перемирии между Россией и Украиной “из-за моих отношений с президентом Путиным... но он подвел меня, он действительно подвел меня".

Зато довольный устроенным британцами приемом Трамп рассыпался в похвалах королевской семье, Стармеру и Британии в конце своего пышного визита.

“Мы несказанно благодарны Его Величеству королю Карлу и Ее Величеству королеве Камилле за оказанную нам вчера честь посетить Виндзорский замок с государственным визитом”, - сказал он.

“Это два фантастических человека”, - сказал он, прежде чем назвать Великобританию “этими прекрасными, великолепными островами”.

В ходе обширной пресс-конференции Трамп высказал свое мнение по целому ряду вопросов: о ветроэнергетике – “очень дорогая шутка”; про увольнение американского телеведущего Джимми Киммела за его высказывания об убийстве Чарли Кирка – “неталантливый человек”; и о своем предшественнике Джо Байдене – “никогда не был самой яркой лампочкой на потолке”.

Трамп отклонил вопрос об отправленном в отставку британском после в США Питере Мандельсоне (замазанном – как и сам Трамп – в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном), заявив, что якобы никогда не был с ним знаком, несмотря на то, что они встречались несколько раз.

Американский президент открыто выразил несогласие с решением Стармера признать палестинскую государственность, но лишь кратко, сказав, что это “одно из наших немногих разногласий”.

Трамп также дал свой совет по борьбе с прибытием небольших судов с нелегальными мигрантами в Великобританию: “Я сказал премьер-министру, что остановлю это. Не имеет значения, привлекаете ли вы военных, не имеет значения, какие средства вы используете, но это разрушает страны изнутри”.

К облегчению консультантов с Даунинг-стрит, он полностью уклонился от ответа на вопрос о том, есть ли в Британии проблемы со свободой слова, учитывая недавние аресты за публикации в социальных сетях.

Самым большим успехом Стармера во время 90-минутной двусторонней встречи, возможно, стало то, что он сосредоточил гнев заокеанского визитера на президенте Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине, комментирует The Guardian.

В прошлом Трамп обвинял Владимира Зеленского и Байдена в развязывании войны. Однако в четверг полностью сосредоточил свое внимание на Владимире Путине.

“Я говорил с президентом Путиным об Украине, она была для него как зеница ока”, - сказал он. - Но он никогда бы не сделал того, что сделал, если бы не неуважение к руководству Соединенных Штатов”.

Однако Трамп воспротивился прямым призывам Стармера ввести дополнительные санкции в отношении России.

Злокозненный британский премьер-министр науськивал вашингтонского хозяина: “Только когда президент оказал давление на Путина, он действительно проявил желание действовать”.

В ответ Трамп привлек внимание к европейскому и индийскому импорту российской нефти.