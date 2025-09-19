Трамп ушел от ответа на вопрос о друге-педофиле

Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьером Киром Стармером ушел от ответа на вопрос о дружбе с отправшенным в оставку послом Великобритании Питером Мандельсоном, замешанном в деле финансиста Джефри Эпштейна.

Об этом сообщает газета The New York Times.

«Он заявил, что не знаком с Питером Мандельсоном, последним послом Великобритании в Вашингтоне, который сыграл ключевую роль в переговорах по соглашению [между Лондоном и Вашингтоном] с британской стороны, хотя они встречались на прошлой неделе в Овальном кабинете», — пишет издание.

Отмечается, что Стармер уволил Мандельсона как раз после того, как появилась информация об связях последнего с Эпштейном.

На общей пресс-конференции Трампа также спросили, симпатизирует ли он Мандельсону в контекте его отставки. «Думаю, лучше об этом говорить премьер-министру; это был его выбор», — ответил хозяин Белого дома.