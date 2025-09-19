Пока вы спали: отказ Трампа помогать Тайваню и ожидания в РФ от нового закона о рекламе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Парламент Венесуэлы одобрил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении договор о стратегическом партнерстве с Россией, что свидетельствует о наметившейся тенденции укрепления межгосударственных связей между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Этот документ, подписанный в мае 2025 года, предусматривает расширение сотрудничества в сферах политики, энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом, что открывает новые возможности для взаимодействия.

Силуанов раскрыл подробности российско-китайской альтернативы Euroclear

Министерства финансов России и Китая ведут активные переговоры о создании самостоятельного депозитария, который станет альтернативой Euroclear и Clearstream. Об этом сообщает ТАСС.

Цель проекта — обеспечить российским и китайским инвесторам возможность свободно приобретать ценные бумаги друг друга без ограничений и препятствий.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, новая система будет максимально похожа на существующие международные депозитарии и сосредоточена на доступности для инвесторов обеих стран.

Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Тайваню военной помощи в размере около $400 млн, поскольку сейчас делает ставку на достижение торгового соглашения с КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Там отмечают, что администрация Трампа стремится снизить напряженность в отношениях с Пекином и избегает предоставления помощи безвозмездно, как это было в случае с Украиной.

Однако представитель Белого дома подчеркнул, что данное решение не является окончательным и может быть пересмотрено в будущем.

РКН ожидает получать 12-15 млрд рублей со сбора за распространение интернет-рекламы

Роскомнадзор планирует ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей в виде сбора за распространение интернет-рекламы, что стало возможным с введением трехпроцентной ставки с этого года. Об этом сообщает ТАСС.

За второй квартал 2025 года этот сбор уже пополнил бюджет почти на 4 миллиарда рублей, что подтверждает рост доходов ведомства.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что помимо этого сбора, ведомство получает средства за использование радиочастотного спектра, а в 2024 году его доходы составили 43,2 миллиарда рублей, ожидается увеличение до 46 миллиардов.

Марочко: ВС РФ продвинулись у двух поселений под Купянском и отбили лесополосу

Российские войска успешно продвинулись у двух поселений под Купянском — Кучеровки и Петропавловки, отбивая лесополосу и уничтожая укрепрайон украинских сил. Об этом сообщает ТАСС.

В результате боёв в районе Глушковки российские солдаты ликвидировали оборонительные сооружения противника, что помогло выровнять линию фронта и укрепить тактическую позицию.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, такие успехи свидетельствуют о значительном прогрессе в текущей оперативной ситуации.