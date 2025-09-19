Никарагуа обратилась к РФ с благодарностью

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо выразила благодарность России за поддержку в работе, направленной на сокращение детской смертности в стране. Об этом проинформировал местный портал El 19 digital.

Как сообщил портал, в начале этой недели в Манагуа из России прибыли 30 специалистов, работающих в областях гинекологии, акушерства и перинатологии, с целью обучения никарагуанских врачей. Таким образом российская делегация "вносит вклад в процесс ликвидации детской смертности" в Никарагуа, отметил портал. Мурильо выразила благодарность России за поддержку этого сотрудничества, указывается в сообщении.

Посольство РФ в Никарагуа в своем Telegram-канале пояснило, что в Манагуа специалисты из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова принимают участие в научно-практическом семинаре, организованном совместно с Министерством здравоохранения Никарагуа.

"С 15 по 19 сентября 2025 года группа из 30 никарагуанских врачей со всей страны проходит обучение в больнице имени Берты Кальдерон Роке в Манагуа, - отмечается в сообщении диппредставительства. - Оно позволит им улучшить знания и навыки, чтобы повысить квалификацию в оказании помощи беременным женщинам и новорожденным".

Посольство также напомнило, что 18 сентября исполнилось 23 года со дня подписания Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа.

"Этот документ стал исторической вехой, заложив правовые и политические основы отношений двух стран", - подчеркнули в диппредставительстве.

Там отметили, что "на протяжении более двух десятилетий договор способствует укреплению партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах" между двумя государствами.

"Россия и Никарагуа неизменно поддерживают друг друга и на международной арене, совместно отстаивая справедливый и многополярный мир", - говорится в сообщении посольства.

Росарио Мурильо отметила в этой связи, что документ позволил вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень, сообщил портал El 19 digital. Сопрезидент Никарагуа подчеркнула также, что 23-я годовщина подписания этого документа подтверждает прочность связей между Москвой и Манагуа и символизирует стабильное стратегическое партнерство, которое продолжает развиваться и открывает новые перспективы.