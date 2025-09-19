Водолацкий: конфликт на Украине может затянуться до победы Трампа над Deep state

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта может затянуться до момента, когда президент США Дональд Трамп наберет сил для победы над "глубинным государством" (Deep state). Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

"Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству", - сказал депутат.

По его словам, мирные переговоры не могут возобновиться без изменений в Европе. Глубинное государство — теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа или группы не избираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на избранное руководство. Этот термин стал популярен в 2016 году, когда Трамп стал президентом. Он начал говорить о "глубинном государстве" для того, чтобы описывать всех, кто мешает его политике.