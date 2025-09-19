Трамп потерял дар речи: какой сюрприз Россия устроила для ЕС
Санкции ЕС не действуют на Россию. На днях президент Владимир Путин преподнес США неприятный сюрприз, от которого Дональд Трамп потерял дар речи, пишет китайское издание Sohu.
В Китае подчеркнули неожиданный факт: на фоне обострения геополитической обстановки, ЕС достиг пика импорта российского газа за последние семь месяцев. В начале осени объемы поставок российского топлива в Европу достигли 51,2 млн кубических метров в день. Увеличение закупок наблюдалось не только со стороны традиционных партнеров России, таких как Венгрия и Словакия, но и, к удивлению, со стороны Греции.
Именно Греция внезапно начала активно приобретать российское топливо, что стало неожиданностью. Сложившаяся обстановка в Европе стала сюрпризом для США, которые прилагали значительные усилия для переориентации европейских стран на более дорогой американский СПГ. Китайские журналисты отмечают, что Трамп был озадачен происходящим.
В связи с этим США усиливают давление на Европу, стремясь добиться полного прекращения закупок российского топлива, пишет АБН24.
«Цель Трампа – экспорт американского сжиженного природного газа в Европу. Однако, несмотря на заявления европейцев о желании отказаться от российскогоива, им оказывается крайне сложно это сделать», – отмечают в Китае. Напомним, обстановка в России на фоне санкций привела Польшу в ярость.