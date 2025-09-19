Санкции ЕС не действуют на Россию. На днях президент Владимир Путин преподнес США неприятный сюрприз, от которого Дональд Трамп потерял дар речи, пишет китайское издание Sohu.

«На фоне роста напряженности в отношениях между РФ и НАТО экспорт российского газа в Европу достиг нового рекорда, лишив Трампа дара речи», – говорится в статье.

В Китае подчеркнули неожиданный факт: на фоне обострения геополитической обстановки, ЕС достиг пика импорта российского газа за последние семь месяцев. В начале осени объемы поставок российского топлива в Европу достигли 51,2 млн кубических метров в день. Увеличение закупок наблюдалось не только со стороны традиционных партнеров России, таких как Венгрия и Словакия, но и, к удивлению, со стороны Греции.

Именно Греция внезапно начала активно приобретать российское топливо, что стало неожиданностью. Сложившаяся обстановка в Европе стала сюрпризом для США, которые прилагали значительные усилия для переориентации европейских стран на более дорогой американский СПГ. Китайские журналисты отмечают, что Трамп был озадачен происходящим.

В связи с этим США усиливают давление на Европу, стремясь добиться полного прекращения закупок российского топлива, пишет АБН24.