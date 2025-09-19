Лондон отказался от провокаций против России из-за одного события на Украине

Lenta.ru

Власти Великобритании регулярно устраивают провокации против России, в том числе путем введения новых экономических санкций и требований к другим странам усилить давление на Москву. Однако одно событие на Украине заставит Лондон отказаться от прежнего сценария, передает издание Baijiahao (эксклюзивный пересказ АБН24).

© ТАСС

«Британцам пришлось заплатить большую цену за свои действия», — отметили журналисты китайского издания.

По их мнению, Британия и другие страны Запада все это время были в полной уверенности, что Россия избегает прямого конфликта с НАТО, а потому не станет в полном объеме отвечать на их провокации. В то же время президент РФ Владимир Путин множество раз предупреждал об обратном. «Путин много раз давал понять, что не боится НАТО», — подчеркнули аналитики.

В результате Лондон получил новости, ставшие серьезным ударом для Соединенного Королевства — в боях с Россией было ликвидировано не менее одной тысячи британских наемников, участвовавших в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным журналиста Колина Фримана, на Украине погибает каждый пятый британский наемник.

«Гибель тысячи британских наемников вызвала переполох в европейских кругах, принимающих стратегические решения», — указано в статье. Авторы отметили, что британцы, еще недавно активно продвигавшие идею отправить войска на границу с РФ, были вынуждены сменить тактику — подобные разговоры затихли.