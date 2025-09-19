Додон: соцпартия Молдавии готова протестовать после выборов
Молдавские социалисты-оппозиционеры после проведения парламентских выборов готовы выйти на протесты, чтобы отстаивать победу.
Об этом в беседе с РИА Новости предупредил экс-президент республики Игорь Додон.
«Это (протесты — RT.) один из сценариев, к которому мы должны быть готовы», — указал он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду на грядущих выборах в стране делает ставку на «правильный» подсчёт голосов.