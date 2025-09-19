Трамп: конфликт на Украине больше не грозит мировой войной
Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит перерасти в мировую войну.
Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Британии.
«Теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но всё шло к третьей мировой войне», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Трамп разочарован тем, что украинский конфликт до сих пор не урегулирован. Глава Белого дома считает, что Владимир Путин «подвёл его».