Глава киевского режима предложил Западу два варианта действий по Украине

Владимир Зеленский заявил, что у него есть некие планы «А» и «Б» в конфликте с Россией. По его словам, один из вариантов заключается в продолжении боевых действий, если Киев найдёт для этого $120 млрд, половину из которых должны предоставить союзники. Другой план якобы предполагает завершение конфликта. В Москве заявления Зеленского уже назвали вымогательством. В то же время западные СМИ прогнозируют провалы ВСУ на поле боя. Как отмечают эксперты, говоря о планах относительно конфликта с Россией, Зеленский «делает хорошую мину при плохой игре» в надежде выбить из западных союзников дополнительное финансирование.

Владимир Зеленский объявил о наличии планах «А» и «Б» в отношении конфликта с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой.

«Стоимость этой войны сегодня около $120 млрд в год. Украина покрывает половину из собственного бюджета. Другую половину — $60 млрд — необходимо обеспечить. План «А» — завершить войну. План «Б» — обеспечить финансирование», — сказал Зеленский.

По его словам, деньги киевскому режиму нужны в том числе на обеспечение ВСУ.

«Мы точно знаем, какой она (украинская армия. — RT) должна быть, и для этого необходимо значительное финансирование. Именно поэтому финансовая поддержка со стороны наших партнёров так важна», — подчеркнул Зеленский.

Он назвал «силу и численность» ВСУ одним из ключевых элементов гарантий безопасности для Украины.

«Мы уже согласовали, что нам нужно в небе, на море и на земле. Наши партнёры сейчас понимают масштаб этих потребностей, но важно, что мы на одной волне и они готовы оказать помощь», — утверждает Зеленский.

По его данным, Украине уже перечислено более $2 млрд от партнёров специально для программы PURL, посредством которой Киев получает американское оружие за счёт стран ЕС.

«В октябре мы ожидаем дополнительных средств, и общая сумма составит около $3,5—3,6 млрд. В первых двух пакетах, стоимостью $500 млн каждый, точно будут ракеты для «пэтриотов» и «хаймарсов», — сообщил глава киевского режима.

Как он считает, ещё один ключевой элемент гарантий безопасности для Украины — «это гарантии, подобные статье 5» Североатлантического договора.

«Мы обсуждаем это с США, и надеюсь, что мы найдём двусторонние решения», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что защита Украины — «это защита Европы, и помощь Украине — это помощь Европе».

В Госдуме РФ уже назвали планы Зеленского вымогательством.

«План «А» и план «Б» Зеленского едины в своем вымогательстве. Киевскому режиму нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы убивать своих граждан в военной форме вплоть до последнего украинца», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Воевать до последнего»

Как сообщил ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, Зеленский на закрытой встрече с представителями партии «Слуга народа» заявил, что не намерен останавливать боевые действия — он хочет «воевать до последнего, но, конечно, чужими руками». На той же закрытой встрече, по информации украинского парламентария Ярослава Железняка, Зеленский утверждал, что не собирается «отдавать Донбасс».

На этом фоне западные СМИ прогнозируют провалы ВСУ на поле боя. Как констатировал Sky News, украинская армия не сможет долго удерживать под контролем Красноармейск (Покровк) и скоро российские войска смогут его освободить.

«Оборона ключевого города Покровска…, возможно, близится к концу: наступающие силы выдавливают сопротивление», — говорится в материале.

Как отмечают авторы статьи, этот город — автотранспортный и железнодорожный узел, который для России является «воротами Донбасса». Поэтому если РФ его займёт, «это станет серьёзным ударом по украинскому снабжению», а также осложнит ситуацию для ВСУ в «таких важнейших городах, как Краматорск и Славянск», сообщает телеканал.

Sky News со ссылкой на аналитический центр ISW (Институт изучения войны) также обратил внимание на то, что в то же время российские силы продвинулись в районе Купянска на северо-востоке Украины, неподалёку от Харькова.

«Как и другие цели вдоль украинской линии фронта, Купянск — это ключевой транспортный и логистический узел, где сходятся несколько важных железнодорожных линий», — сообщил Sky News.

«Продлить агонию Украины»

По мнению экспертов, с политической точки зрения, Зеленскому очень важно демонстрировать своим гражданам и западным спонсорам наличие неких планов отноительно конфликта с Россией.

«В противном случае народ всё-таки может взбунтоваться, а спонсоры — прекратить финансирование и поставки оружия. Но на деле стратегия Киева сводится к одному: день простоять и ночь продержаться. Вероятно, Зеленский тешит себя надеждой на возвращение к власти демократов после промежуточных выборов в конгресс США осенью 2026 года. Но до этого момента ещё надо дожить», — отметил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

Сейчас же Украина полностью переходит на баланс европейских стран, констатировал аналитик.

«В ЕС это ведёт к сокращению социальных расходов и снижению качества жизни. Массовые протесты в Европе свидетельствуют о растущем недовольстве граждан самоубийственной политикой своих лидеров. Но пока в ключевых странах ЕС к власти не придут представители правой оппозиции, Украина в том или ином виде всё же будет получать поддержку со стороны своих брюссельско-лондонских покровителей», — считает Фельдман.

Однако, по его словам, этой помощи будет недостаточно для удержания боевых рубежей, а «финансовых подачек» не хватит для выплаты населению нормальных пенсий и пособий.

«Тем не менее Зеленский сделает всё, чтобы максимально продлить агонию Украины», — отметил Фельдман.

Со своей стороны, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов обратил внимание на то, что Зеленский, по сути, «делает хорошую мину при плохой игре».

«Реальное же положение Украины близко к критическому — и в военном отношении, и в экономическом. И когда Зеленский говорит о том, что продолжение войны возможно только при поступлении огромных объёмов западной помощи в размере как минимум $60 млрд в год, я думаю, что это в значительной степени соответствует действительности. Сама по себе даже при нынешних объёмах финансирования Украина не в состоянии продолжать воевать с военно-технической точки зрения, экономической, а также с точки зрения людских ресурсов», — рассказал эксперт в комментарии RT.

В то же время Зеленский не случайно твердит нардепам о намерении продолжать боевые действия, подчёркивает Суслов.

«И он исходит из того, что Запад эти деньги Киеву предоставит. Зеленский понимает, что прекращение войны будет означать и прекращение его личной власти. Кроме того, он понимает, что в завершении конфликта не заинтересована и действующая европейская «партия войны», нынешние лидеры ЕС. Ведь тогда речь пойдёт о победе РФ, что было бы имиджевой катастрофой для руководства Евросоюза и свидетельством политического банкротства. Они хотят этого избежать любыми способами», — рассуждает аналитик.

Однако, по его словам, здесь нельзя сбрасывать со счетов ажный нюанс: источники финансирования для планов Европы по поддержанию украинского конфликта.

«У ЕС нет таких денег, и единственный вариант, к которому европейцев всячески и подталкивает Зеленский, — это уже окончательно похитить незаконно замороженные российские активы. Это единственный источник на сегодняшний день, из которого Европа могла бы просто так изъять $60 млрд на продолжение войны на Украине», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT, последние заявления Зеленского в очередной раз доказывают, что он сконцентрирован на обострении конфликта.