"Известия": США надеются согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий
Вашингтон рассчитывает согласовать с Москвой следующие переговоры по работе диппредставительств, когда это будет удобно обеим сторонам. Об этом заявили "Известиям" в посольстве США.
"США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств. Наши переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении работы наших посольств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам", - отметили в диппредставительстве.