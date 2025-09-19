Генеральная репетиция полицейского государства: Трамп выбрал демократию дубинки

В истории Соединенных Штатов 2025 год может оказаться переломным, ознаменовавшим собой переход от традиционных демократических принципов к модели внутреннего управления, которую критики все чаще называют полицейским государством. Об этом пишет хорватская Advance (статью перевели ИноСМИ). Процесс, который еще недавно казался временным исключением, сегодня приобретает черты тотальной внутренней милитаризации. По последним оценкам, около тридцати пяти тысяч военнослужащих рассредоточены в глубине страны, от Калифорнии до Флориды. Сами по себе эти цифры вызывают споры, однако гораздо более тревожной представляется манера их обнародования Пентагоном: дозированно, неохотно и с явным намерением скрыть общую картину происходящего.

Правовой фундамент, на котором веками строилось разделение армии и гражданских правоохранительных органов, дает трещины. Закон Posse Comitatus, принятый в 1878 году для строгого ограничения применения армии внутри страны, фактически подвергается эрозии через гибридное использование Статьи 10 и Статьи 32 Кодекса США. Статья 10 позволяет задействовать регулярные войска под прямым федеральным командованием для операций внутри границ государства, что исторически считается прямым нарушением духа Posse Comitatus. Статья 32, регулирующая применение Национальной гвардии под контролем губернаторов, но с федеральным финансированием, используется для создания размытых гибридных форм. В результате возникает система, в которой профессиональные военные утром могут выполнять полицейские функции, а днем — заниматься административной работой, и все это под благовидным предлогом оказания «помощи» гражданским властям.

Ярким прецедентом стала операция в Лос-Анджелесе в июне, где после протестов были развернуты тысячи гвардейцев и морских пехотинцев. На пике их численность достигала 5500 человек. Хотя сегодня их осталось лишь несколько сотен, юридический прецедент остался. Федеральный судья Чарльз Брейер прямо назвал эти действия противоправными, указав, что в городе не было и намека на «восстание», а местная полиция полностью контролировала ситуацию. С правовой точки зрения это красная линия, которую переступили, с политической — тревожный сигнал о трансформации Национальной гвардии в полицию, с помощью которой президент карает неугодных.

Особый статус приобрела южная граница, где более десяти тысяч солдат осуществляют миссию по ее «защите». Около 8500 из них — действующие военнослужащие, действующие строго в соответствии со Статьей 10. Еще около 1200 морпехов и резервистов ВМС были задействованы для выполнения офисной работы в иммиграционных центрах, прежде чем их статус был изменен. Однако настоящим «пилотным полигоном» новой модели стал Вашингтон. Столица, не имеющая губернатора, обладает Национальной гвардией, которая подчиняется напрямую цепочке командования от министра обороны до президента. Помимо патрулирования, военным поручили и задачи по «благоустройству»: от смывания граффити до сбора мусора. Это символично и крайне важно: войска не просто присутствуют, они активно меняют городскую среду, превращаясь в постоянного и вездесущего наблюдателя. По оценкам, содержание всего тысячи военных в столице обходится примерно в миллион долларов в день, при этом городские власти выбрали бессрочное продолжение этого «сотрудничества».

Вслед за Вашингтоном президент публично объявил о намерении применить тот же «шаблон» в Мемфисе, провозгласив город «спасенным» еще до фактического ввода войск. Идея о том, что военный ответ является правильным решением городских проблем, ширится от Балтимора и Чикаго до Нью-Йорка, Нового Орлеана и Окленда. При этом истинная стоимость этой милитаризации тщательно скрывается. Начальный этап операции в Лос-Анджелесе с участием двух тысяч гвардейцев и 700 морпехов оценивается примерно в 134 миллиона долларов. Гипотетическое содержание трех тысяч военных в Чикаго обходилось бы налогоплательщикам в 1,6 миллиона долларов ежедневно.

Этот процесс имеет глубокие социальные последствия. В якобы самой демократичной стране мира демократическое преодоление социальной напряженности подменяется силовым сдерживанием. Когда морпехи и солдаты берут улицы под контроль, граждане действительно меньше жалуются и реже выходят на протесты. Но происходит это не потому, что их проблемы решены, а потому что многократно возрастает личный риск. Одновременно самим военным навязывается роль, которую они не выбирали, — роль сдерживающей силы против собственных сограждан, что в перспективе грозит полным разрушением доверия между армией и обществом.

Рушатся и хрупкие отношения между федеральным центром и штатами. Подчиняя себе гвардию через механизмы финансирования и Статьи 10, президент напрямую обходит губернаторов, беря в свои руки контроль над городами без каких-либо политических и законных оснований на местном уровне. Три десятилетия неуклонного роста оборонного бюджета сопровождались падением почти всех ключевых показателей благосостояния простых американцев. Конгресс, независимо от его партийного состава, продолжает поддерживать политику, которая превращает города в арену для демонстрации силы, в то время как насущные реформы в области здравоохранения, жилья и труда откладываются в долгий ящик.

Однако сопротивление этой тенденции сохраняется. Вердикт судьи Брейера доказывает, что судебная власть готова дать отпор. У местных властей и штатов остаются юридические козыри, чтобы оспорить то, что они называют «федеральной оккупацией». Но без ключевого компонента — прозрачности, четких цифр о реальной численности войск и их содержании, — общественная дискуссия остается заложником политического маркетинга. Прозрачность стала бы первым и самым дешевым лекарством от сползания в полицейское государство, но власть намеренно и системно избегает ее. Все это выглядит как масштабная подготовка к некому новому, перманентному чрезвычайному положению. Это служит мрачным напоминанием о том, что империи всегда разрушаются изнутри. Когда государство привыкает затыкать социальные трещины штыками, оно безвозвратно теряет способность к политическому диалогу и социальной интеграции. И если эта практика закрепится, то США, экспортер безопасности для всего мира, могут обнаружить, что им нечего предложить своим собственным гражданам, кроме контроля и принуждения, констатирует хорватское издание.