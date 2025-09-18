Мерц рассказал, считает ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Правительство ФРГ не согласно с оценкой, согласно которой действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Мы не соглашаемся друг с другом касательно описания этих действий как геноцида", - сказал канцлер, отвечая на вопросы журналистов. "Мы разделяем оценку, что это (действия Израиля - прим. ТАСС) несоразмерно", - добавил он.

По мнению Мерца, израильское правительство "таким путем не достигнет своих целей", а именно, уничтожения ХАМАС. "Мы находимся на стороне Израиля, это не означает, что мы разделяем любое решение израильского правительства", - подчеркнул канцлер.

Мерц также снова заявил, что "для правительства ФРГ признание палестинской государственности в настоящий момент не является предметом обсуждения".

"Мы по-прежнему считаем такое признание последним, а не первым шагом на пути к решению проблемы на основе создания двух государств", - сказал он.

Канцлер признал, что позиция Берлина связана в том числе с историей Германии. "Одно также ясно: критика израильского правительства должна быть возможна, но мы никогда не должны допускать, чтобы она использовалась для разжигания ненависти к евреям", - заявил он.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

22 августа эксперты Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC, механизм мониторинга продовольственной безопасности) впервые официально назвали голодом ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава.