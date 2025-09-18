Трамп: разрешить конфликт на Украине сложнее, чем ожидалось

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, он ожидал, что решить ситуацию на Украине будет проще. Впрочем, глава Белого дома добавил, что ранее он уже делал «много трудных вещей».

«Это оказалось труднее, чем я думал. Но я делал много трудных вещей», — заявил он.

Напомним, что во время своей избирательной кампании Трамп пообещал окончить конфликт на Украине за 24 часа, если его выберут президентом. Уже на посту президента он признал, что такое развитие событий находится не в его силах.

Позже он добавил, что его обещание закончить конфликт на Украине за один день является шуткой. При этом, ранее он уже признавался, что окончить конфликт оказалось сложнее, чем он рассчитывал.