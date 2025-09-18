Более 5 тысяч фур застряли на границе с Казахстаном

Более 5 тысяч фур уже несколько суток простаивают на границе с Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, грузовики простаивают уже три дня. Причиной пробок называются проверки на таможне — пограничники ищут контрафактные табак, вейпы и электронные сигареты. При этом издание отмечает, что для проезда образовавшейся очереди потребуется еще несколько недель.

Помимо этого, источник также показал фото пустых складов — из-за пробки не приходят грузы из Китая в Москву. Согласно расписанию, фуры должны были поехать обратно уже в понедельник, но теперь накопившийся поток может забить терминалы и привести к еще одному затору.