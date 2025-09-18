На протестах во Франции задержали свыше 300 человек

На массовых протестах во Франции против жесткой экономии задержали свыше 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Отмечается, что среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Кроме того травмы получили десять манифестантов и один журналист. Известно, что для разгона протестующих в Париже полиция применила слезоточивый газ и силу.

«На настоящий момент было произведено 309 задержаний, 134 человека были взяты под стражу. Очевидно, эти цифры будут меняться», — сказал исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо.

Ранее сообщалось, что во Франции протестующие проникли на территорию Минфина страны. Участники акций не причинили никакого ущерба имуществу ведомства, никого из них не задержали.