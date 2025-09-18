У семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова нашли восемь элитных домов в США. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами, три квартиры в штате Флорида и одна — в Нью-Йорке. В СНБО отметили, что в пяти из восьми объектов семья секретаря организации не проживает, а публикация подобных данных «создает прямые риски для безопасности его семьи», подчеркнули военкоры.

Ранее на Украине провели социологический опрос. Его результаты показали, что 71 процент населения Украины считает главной проблемой страны коррупцию.