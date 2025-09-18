Трамп сделал неожиданное заявление о прекращении огня на Украине

Глава США Дональд Трамп заявил, что на фоне текущей ситуации не следует просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РБК.

По данным портала, американский лидер высказался об украинском конфликте во время общения с журналистами на борту Air Force One.

«Сейчас не время просить Путина о прекращении огня», — подчеркнул Трамп.

Президент США заметил, что в случае необходимости «будет жестким». Вместе с тем, Трамп не посчитал нужным раскрыть, какие меры он планирует ввести против России, если не удастся заключить мирную сделку.

Ранее на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава США отметил, что «Путин подвел его». Он уточнил, что считал завершение конфликта на Украине самой легкой задачей из-за своих хороших отношений с президентом России, но сделать это оказалось намного сложнее.

Трамп сказал, что очень разочарован тем, что конфликт еще не разрешен.