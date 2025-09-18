Совбез ООН проведёт заседание по Газе и Украине 23 сентября, сообщили в председательствующей в органе миссии Республики Корея при Организации.

«Оба заседания пройдут на высоком уровне», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Польша без доказательств возложила на Россию вину за инцидент с БПЛА.

По его словам, раздуваемая истерия вокруг Польши выгодна Владимиру Зеленскому и европейским политикам — сторонникам продолжения боевых действий.