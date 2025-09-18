В Польше началась тотальная проверка бомбоубежищ

В Польше началась масштабная общенациональная инспекция зданий на предмет их пригодности в качестве бомбоубежищ и укрытий. Цель амбициозной программы — обеспечить местами для защиты как минимум половину жителей городов и четверть сельского населения. На эти цели в ближайшие два года выделяется почти 5 миллиардов злотых (более 1,25 млрд долларов).

© Московский Комсомолец

Как сообщает RMF24, по состоянию на 12 сентября 2025 года власти уже назначили почти 4 тысячи проверок. Государственная пожарная служба и инспекции строительного надзора провели более 2 тысяч визитов, по итогам которых установлено, что свыше тысячи объектов уже сейчас соответствуют требованиям и могут быть использованы в качестве укрытий в случае чрезвычайной ситуации.

Проверка является частью масштабной Программы защиты населения и гражданской обороны на 2025-2026 годы. Выделяемые миллиарды злотых пойдут на модернизацию и ремонт существующих убежищ, строительство новых защитных сооружений, а также на развитие систем оповещения и связи. Приоритет будет отдан регионам, входящим в программу "Щит Восток", однако финансирование получат и другие особо уязвимые города и районы.

Особое внимание будет уделено ремонту и модернизации укрытий, расположенных под школами, в том числе построенными в советский период, чтобы учебные заведения могли стать безопасными местами для учеников и персонала в случае угрозы.