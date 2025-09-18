В Китае сделали заявление о решении «тайваньской проблемы»

У Китая достаточно обычных вооружений, чтобы «решить тайваньскую проблему». Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший вице-президент Академии военных наук армии КНР Хэ Лэй, передает South China Morning Post.

© ТАСС/Zuma

Он отметил, что мирное воссоединение является предпочтительным вариантом решения вопроса с Тайванем.

«Мы не хотим накопить передовое оружие для нападения на Тайвань. Мы стремимся к мирному решению», — сказал Хэ.

При этом, по его словам, в случае необходимости применить силу Китаю не потребуются высококлассные системы, «обычных вооружений будет достаточно».

«Мы должны добиться максимальной победы при минимальных затратах и с наименьшими потерями», — отметил Хэ.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. Ключевой проблемой в этом вопросе остаются США, которые несмотря на заявления о приверженности политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров, что для Пекина недопустимо.