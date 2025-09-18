Трамп заявил об исключительном праве США вводить пошлины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на встрече с представителями деловых кругов Великобритании, что только США могут вводить торговые пошлины против других стран. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

По данным агентства, американский лидер находится в Соединенном Королевстве с государственным визитом. В ходе поездки политик встретился с королем Карлом III и рядом высших чиновников.

«Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны. К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться», — признал Трамп.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что избиратели проголосовали за Трампа в прошлом году с тем, чтобы он «руководил государством, а не строил из себя императора мира».

Бразильский лидер подчеркнул, что хозяин Белого дома за несколько месяцев разрушил двусторонние отношения, которые выстраивались в течение 200 лет.