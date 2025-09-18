Евросоюз рассматривает схему выделения Украине так называемого «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Придумала такой способ использования российских средств председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как узнали собеседники агентства, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы изыматься не будут.

Для запуска новой схемы ЕК намерен выпустить облигации под гарантии европейских государств, используя в случае отказа Будапешта участвовать в этом механизм «коалиции желающих».

Активы хотят перенести из депозитария Euroclear в специальную структуру, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать большую прибыль. Фонд этот будет принадлежать либо всем странам ЕС, либо только правительствам, гарантирующим облигации. Идея, как следует из публикации, пока находится на ранней стадии разработки.

«Мы провели первое предварительное обсуждение идеи нового кредита. Но пока многое, включая суммы, неясно», — цитируют журналисты одного из побеседовавших с ними еврочиновников, который пожелал остаться анонимным.

По информации Bloomberg, ЕС может принять решение об использовании замороженных российских активов к 23 октября. Официальные лица ждут, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидерами ЕС в октябре.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что Россия стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности. В связи с обсуждаемым намерением конфисковать российские активы (а не только использовать прибыль от них, как это делается сейчас — прим. «Ленты.ру») глава государства отмечал, что речь при реализации такого сценария пойдет об открытом хищении, то есть грабеже.