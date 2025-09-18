На эстонской границе увидели в умной колонке россиянина «угрозу» Украине

Россиянина не пропустили из Ивангорода в Нарву из-за умной колонки. Эстонские пограничники посчитали технику «угрозой» Украине. Об этом RT рассказал сам россиянин, столкнувшийся с проблемой при пересечении границы.

Уточняется, что на таможне гражданину России также пригрозили заключением под стражу или штрафом €2,4 тыс. (более 230 тыс. рублей).

Кроме того, эстонские пограничники выдали ему документ, в котором указано, что товар российского производства и его покупка означает поддержку «дестабилизации» Украины.

По словам мужчины, колонка ему нужна для работы. Он добавил, что ранее ездил из Финляндии в Россию и обратно со старым девайсом и вопросов никогда не возникало.

При этом, как отметил россиянин, таможенник предлагал оставить колонку на пропускном пункте, но мужчина решил вернуться с ней в Россию.

Работник российской погранслужбы между тем заверил собеседника, что умные колонки не запрещены к ввозу в ЕС.

В Федеральной таможенной службе России ранее напомнили, какие вещи необходимо декларировать. В частности, это наличные деньги, если их сумма превышает $10 тыс. или их эквивалент в другой валюте.