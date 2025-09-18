Во Франции протестующие проникли на территорию Минфина

В Париже участники массовых протестов против жесткой экономии проникли на территорию Минфина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По словам ведущего профсоюза Франции «Всеобщая конфедерация труда», на акции вышли более миллиона человек. При этом власти страны насчитали 427 тысяч протестующих без учета Парижа. Самые крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч).

«Ситуация перед министерством экономики и финансов обострилась. Протестующие собрались у здания министерства, прорвав ограждения», — сообщили французские СМИ.

Отмечается, что на территорию Минфина проникли около сотни участников протестов, они скандировали лозунги против мер жесткой экономии и пенсионной реформы, а также жгли фаеры. При этом никакого ущерба имущества ведомству протестующие не нанесли и через десять минут мирно покинули его территорию. Полиция никого задерживать не стала.

Сотни тысяч человек вышли на манифестации во Франции

Сегодня, 18 сентября, по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.