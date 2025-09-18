Во Франции задержали свыше 180 человек во время протестов

Более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

© Газета.Ru

«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — рассказали телеканалу.

По данным BFMTV, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также пострадали порядка 10 манифестантов и один журналист.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Французская газета Le Figaro со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT) сообщила, что по всей Франции в протестах приняли участие «более миллиона человек». При этом за пределами Парижа во второй половине дня власти насчитали 282 477 участников протестов.