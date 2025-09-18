СМИ: антироссийские санкции вызывают негодование в Евросоюзе

Издание Daily News Hungary сообщает, что предложение ввести полный запрет на въезд туристов из России в Евросоюз вызывает негодование у некоторых членов альянса.

Как сообщает издание, многие страны Евросоюза активно принимают российских туристов. По этой причине предложение о подобном запрете вызывает недовольство в альянсе.

«Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов», — сообщает издание.

В данный момент Евросоюз изучает два варианта действий — оформить подобный запрет как «рекомендацию», либо все же ввести полный юридический запрет на въезд туристов из России.

