В немецком городе евреям запретили заходить в магазин
В немецком городе Фленсбург бизнесмен запретил евреям заходить в свой магазин. Об этом сообщает немецкое радио NDR.
Провокационный плакат появился на витрине магазина. На плакате было написано: «Евреям вход воспрещен! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу».
По информации полиции, вечером 17 сентября поступило несколько заявлений с просьбой возбудить уголовное дело.
В настоящий момент прокуратура проводит расследование инцидента, уточняя все обстоятельства.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее осудил критику в сторону Израиля и еврейского народа.