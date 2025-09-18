В немецком городе евреям запретили заходить в магазин

В немецком городе Фленсбург бизнесмен запретил евреям заходить в свой магазин. Об этом сообщает немецкое радио NDR.

Провокационный плакат появился на витрине магазина. На плакате было написано: «Евреям вход воспрещен! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу».

По информации полиции, вечером 17 сентября поступило несколько заявлений с просьбой возбудить уголовное дело.

В настоящий момент прокуратура проводит расследование инцидента, уточняя все обстоятельства.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее осудил критику в сторону Израиля и еврейского народа.