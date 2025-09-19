Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении афганской базы Баграм может привести к новому американскому вторжению в эту страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам источников, мечта Трампа о возвращении Баграма может обернуться повторным вторжением в Афганистан», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что планы Трампа могут «выглядеть как повторное вторжение в страну, для чего потребуется более 10 000 военнослужащих».

Как утверждается в материале, США могли бы приобрести базу с согласия талибов (движение внесено в список террористических организаций), однако остается неясным, какую форму может принять такое соглашение.

18 сентября Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия.

Ранее глава Пентагона заявил об углубленном расследовании вывода войск США из Афганистана.