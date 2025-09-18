Сотни тысяч человек вышли на манифестации во Франции

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» сообщил, что во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как рассказала глава профсоюза Софи Бине, жители Франции вышли на протестные акции по всей стране. По словам Бине, это является большим успехом. При этом, власти сообщают только о 264 тысячах демонстрантов.

«Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников», — заявила она.

В МВД Франции добавили, что в ходе манифестаций были задержаны 128 человек. Кроме того, семь полицейских пострадали.

Массовые манифестации и забастовки во Франции начались на фоне предложенных Парижем мер жесткой экономии. Ожидается, что на акции протестов могут выйдут до 900 тысяч человек.