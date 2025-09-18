Трамп назвал фактор, который ускорит окончание конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что снижение стоимости нефти может ускорить завершение конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Трампа, в случае падения цен на нефть у руководства России «не останется иного выбора, кроме как выйти из войны».

Также президент США выразил разочарование тем, что некоторые европейские страны покупают нефть у РФ.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзники Вашингтона не могут требовать от него усиления давления на Москву, пока продолжают приобретать российскую нефть. До этого Трамп призвал европейские страны отказаться от покупки топлива РФ.