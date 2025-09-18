В ЦИК Украины сделали заявление о президентских выборах

Выборы на Украине в 2026 году проводиться не будут. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Сергей Дубовик, передает ТАСС.

«На сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет», — заявил Дубовик.

По его словам, в проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено средств для проведения избирательных кампаний. Помимо этого, Дубовик сослался на военное положение в стране, запрещающее проводить выборы.

Ранее нардеп Верховной Рады после закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что проведение выборов в стране невозможно.