Трамп высказался о встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой проведение встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

Трампа дома спросили, сожалеет ли он о том, что пригласил

российского лидера на Аляску для проведения переговоров.

"Нет", - ответил Трамп.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине Трампа по дороге к основному месту переговоров и в узком составе - три на три. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.