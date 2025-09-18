Трамп похвастался урегулированием конфликта «Абербайджана и Албании»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании». Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслирует Белый дом.

«Мы урегулировали конфликт между Абербайджаном и Албанией. Он продолжался годами и, казалось, никогда не будет разрешен», — сказал глава Белого дома, имея ввиду конфликт Азербайджана и Армении.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в своем российском коллеге Владимире Путине в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал он.

Трамп также признался, что считал разрешение именно украинского конфликта «самым простым» из-за своих личных отношений с российским лидером.