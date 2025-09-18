Трамп заявил, что считает себя обязанным завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя обязанным завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован", – отметил он, добавив, что "считает себя обязанным" положить этому конец.

Он вновь сказал, что при его президентстве такого бы не произошло, а также выразил надежду, что в скором времени могут поступить "хорошие новости".

Кроме того, Трамп заявил, что из всех сделок, над которыми работали США, он считал соглашение по Украине самым простым. Но эти ожидания не оправдались.