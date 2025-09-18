Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине станет большой проблемой для Киева.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Все это крайне плохо для Украины. (...) Она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком (...). Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия"», — написал депутат.

Так Дмитрук прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что президент США Дональд Трамп планирует убрать тему Украины с повестки, чтобы устранить препятствия для развития отношений с Россией.

Нардеп добавил, что Украину «просто выкидывают, как отработанный материал».

Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может заключить мирное соглашение, поскольку уже пошел на «сделку с дьяволом».