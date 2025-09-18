Пассажирский самолет 18 минут кружил в небе над аэропортом Корсики из-за уснувшего диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изначально самолет авиакомпании Air Corsica «Париж — Аяччо» опоздал на целый час. Но по прибытии на место назначения пилоты не смогли зайти на посадку — уснувший диспетчер должен был осветить взлетно-посадочную полосу. В итоге самолет сделал четыре круга, прежде чем диспетчера удалось разбудить.

Прервать сон получилось только после того, как сотрудники аэропорта поднялись на вышку. В итоге самолет сел без происшествий. Как потом рассказал капитан борта, пассажиры «отнеслись к ситуации с юмором».

Ранее российский пилот, посадивший самолет в поле, рассказал о причинах смены курса.