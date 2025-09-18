Выборов на Украине в 2026 году не будет. Об этом заявил замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик, передает RT.

До этого издание Strategic Culture писало о том, что украинский лидер Владимир Зеленский на фоне своей «дипломатии жертвы» может потерять власть на Украине.

По оценке SC, терпение Европы из-за «дипломатии жертвы» украинского лидера кончается.

На этом фоне украинские СМИ сообщали, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный удерживает лидерство в опросах, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента.

Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

Согласно исследованию группы «Рейтинг», на данный момент Залужный набрал бы 33,4% голосов, тогда как украинский лидер Владимир Зеленский - 28,5%. В таком случае они оба вышли бы во второй тур.