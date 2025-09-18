Стало известно, как жена Макрона намерена доказать свой пол

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит намерена через суд «научно доказать», что она женщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское СМИ.

© Kay Nietfeld/dpa/TACC

Адвокат четы Макрон Том Клэр уточнил, что доказательства будут представлены в рамках иска против американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая публично заявила, что Брижит при рождении была мужчиной Жаном-Мишелем Тронье. Кроме того она утверждала, что супруги являются кровными родственниками, а Эммануэль — «результат экспериментов ЦРУ». В подтверждение своих слов Оуэнс заявила о готовности «поставить на кон профессиональную репутацию».

Клэр отметил, что высказывания журналистки «очень расстроили» Брижит Макрон, а президента Франции они «отвлекали».

«Появятся экспертные показания, которые будут носить научный характер», — добавил он.

По словам адвоката, чета Макрон «готова полностью продемонстрировать», что утверждения Оуэнс являются ложными. Также Клэр подчеркнул, что существуют фотографии первой леди во время беременности и их приобщат к делу.

Напомним, что первые сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной появились еще в декабре 2021 года. Их распространила за несколько месяцев до президентских выборов во Франции независимая журналистка Наташа Рей, она утверждала, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Ее видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США, где этой темой решила заняться Оуэнс, выпустив серию роликов по этой теме. Сам президент Франции решил отреагировать на слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной». И уже в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рэй и еще одну женщину к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В июле 2025 года Макрон подал иск против Оуэнс.