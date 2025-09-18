На Западе раскрыли, с чем столкнется Европа из-за России

Мировое доверие к Европейскому союзу (ЕС) серьезно пострадает в случае использования замороженных активов Российской Федерации, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

По его мнению, Евросоюз хочет украсть активы РФ, не называя это кражей, например, использовав их для покупки беспроцентных облигаций союза. Следствием этого будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту на Украине, поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства, поделился своей точкой зрения эксперт.

«Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС», — резюмировал Дизен.

Соответствующим образом финский профессор прокомментировал сообщения о том, что блок хочет задействовать 170 млрд евро российских активов для помощи Украине.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов России приблизительно на 300 млрд евро. Более 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.