Пока вы не уснули: инструмент Трампа для давления на РФ, как жена Макрона докажет свой пол

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп раскрыл лучший инструмент давления на РФ

Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь заявил о своей приверженности пошлинам как инструменту давления на Россию, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«В ходе беседы Трамп повторил, что предпочитает пошлины санкциям», — уточняет Bloomberg.

Читать новость полностью

Страна ЕС полностью запретила покупку и импорт СПГ из России

С 1 января 2026 года в Эстонии вступит в силу полный запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа из России. Такое решение приняло правительство страны, сообщает Majandus.

До этого момента правительство страны позволяло импортировать российский сжиженный природный газ при условии, что он не используется для снабжения потребителей. Теперь, после вступления в силу поправки, запрет будет распространяться и на сжиженный газ, импортируемый вне системы распределения, отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читать новость полностью

ФСБ предотвратила покушение на главу российского оборонного предприятия

ФСБ предотвратила попытку убийства украинскими спецслужбами руководителя одного из предприятий ВПК России.

В ведомстве сообщили, что Киев завербовал для этого в Петербурге через интернет трёх россиян: парикмахера, грумера и безработного молодого человека. Они должны были подорвать авто. Все были задержаны.

Читать новость полностью

Стало известно, как жена Макрона намерена доказать свой пол

© dpa/TACC

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит намерена через суд «научно доказать», что она женщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское СМИ.

Адвокат четы Макрон Том Клэр уточнил, что доказательства будут представлены в рамках иска против американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая публично заявила, что Брижит при рождении была мужчиной Жаном-Мишелем Тронье.

Читать новость полностью

В России высказались об отключении интернета в стране

Ни о каких насильственных отключениях интернета в России не может быть и речи, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Это исключительно дело каждого, сколько [по времени] человек пользуется интернетом. Ни о каких насильственных отключениях не может быть и речи», — заявил Боярский.

Читать новость полностью

Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мое ощущение, что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная Байденом (...) война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества», — сказал он.

Читать новость полностью

Россиянка загадочным образом пропала во время отдыха

© EPA/TACC

В Таиланде загадочно исчезла 34-летняя россиянка, а ее маленькую дочь поместили в местный детский дом. Поисковые мероприятия продолжаются уже шесть дней, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, Эрика Владыко исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Женщина прибыла на улицу, заполненную различными барами, после чего перестала выходить на связь с близкими. Последний раз Эрика была активна в социальных сетях 15 сентября, а ее телефон сейчас выключен.

Читать новость полностью

Макрону назвали единственное решение кризиса во Франции

© ZUMA/TACC

Единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его заявление приводит газета Le Figaro.

«Это профсоюзная акция, но в силу ее масштабов она будет иметь политические последствия… Единственным решением является уход президента республики», — подчеркнул он.

Читать новость полностью

«Он меня обокрал»: Газманов дал показания против друга семьи

Народный артист России Олег Газманов приехал в Следственный комитет, чтобы дать показания на обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Геворка Саркисяна.

Газманов дал другу семьи в долг все свои накопления с планами вернуть их с процентами через три года, но не дождался ни процентов, ни возврата изначальной суммы.

Читать новость полностью

Раскрыта реакция Трампа на слова Карла III об Украине

Президента США Дональда Трампа не обеспокоило напоминание короля Великобритании Карла III о важности поддержки Украины во время государственного ужина, устроенного в Виндзорском замке в честь главы Белого дома.

«Президент, казалось, был всем этим чрезвычайно доволен; он нисколько не обеспокоенным, когда король в своей речи мягко затронул вопросы охраны окружающей среды и необходимость поддержки Украины», — говорится в материале NYT.

Читать новость полностью