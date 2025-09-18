Названа «истинная причина» массовых протестов во Франции

Член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Велль заявил, что проходящие в стране протесты организованы левыми силами, и предупредил о радикалах среди протестующих. Об этом юрист рассказал «Известиям».

Десятого сентября во Франции прошли первые протесты, организованные онлайн-движением «Заблокируй всё». Вслед за этим последовали забастовки в государственном секторе, акции продолжились 18 сентября.

Протестам предшествовала отставка правительства премьера Франсуа Байру. Он предложил серию мер, призванных сбалансировать бюджет страны, включая отмену двух оплачиваемых государственных праздников, против чего выступило большинство депутатов.

Существуют опасения, что Франция стала слишком неуправляемой, чтобы обуздать свой огромный бюджетный дефицит (ожидается, что в этом году он составит 5,4 процента от ВВП) и госдолг в размере 3,3 триллиона евро.

«Каждый раз, когда профсоюзы призывают выходить на улицы, радикалы вливаются в ряды демонстрантов и начинают громить магазины, банки - все символы капиталистического духа», - так де Велль прокомментировал ситуацию.

Он предположил, что на новых протестах будет много арестов и раненых. По мнению юриста, экономическая тема используется как повод для давления на власть.