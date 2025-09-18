На Украине заговорили о новом секретном оружии России
На Украине разоблачили новое секретное оружие России. Как сообщает «Царьград», представитель уполномоченного по защите украинского языка Игорь Спиридонов заявил, что просмотр российского контента приносит вред Украине.
По мнению Спиридонова, каждое прослушивание и просмотр российской музыки, сериалов и фильмов приносят России средства, которые «конвертируются в ракеты и БПЛА, которые летят по Украине».
Телеканал отмечает: даже творчество иноагентов и мультфильм «Маша и Медведь» «дает России по ракете», однако по какой-то причине у ВСУ до сих пор не появилась «противоракетная оборона из «Свинки Пеппы».
Ранее СМИ сообщили, что большинство киевской и одесской молодежи пользуются русским языком. Украинские эксперты подсчитали, что на чистом украинском языке за пределами школы общаются менее 40% молодых людей — 74% на западе и лишь 17% на востоке страны.