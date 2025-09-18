На Украине разоблачили новое секретное оружие России. Как сообщает «Царьград», представитель уполномоченного по защите украинского языка Игорь Спиридонов заявил, что просмотр российского контента приносит вред Украине.

© Алексей Коновалов/ТАСС

По мнению Спиридонова, каждое прослушивание и просмотр российской музыки, сериалов и фильмов приносят России средства, которые «конвертируются в ракеты и БПЛА, которые летят по Украине».

Телеканал отмечает: даже творчество иноагентов и мультфильм «Маша и Медведь» «дает России по ракете», однако по какой-то причине у ВСУ до сих пор не появилась «противоракетная оборона из «Свинки Пеппы».

Ранее СМИ сообщили, что большинство киевской и одесской молодежи пользуются русским языком. Украинские эксперты подсчитали, что на чистом украинском языке за пределами школы общаются менее 40% молодых людей — 74% на западе и лишь 17% на востоке страны.