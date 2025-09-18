Депутат Европарламента от Словакии Милан Урик потребовал судить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Комментарий депутата опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Урик заявил, что фон дер Ляйен должна предстать перед судом за «разрушение Европы». Ее призывы к увеличению бюджета ЕС он назвал «разрушительными».

«Европа в огне, а вы тут бредите какими-то абсолютно нереалистичными планами», - заявил Урик.

Он заявил, что из-за санкций и «политики войны» фон дер Ляйен жители Евросоюза страдают и платят рекордные суммы за энергоносители. Также Урик заявил о «побеге» компаний из ЕС из-за зеленого перехода.

«Вы разрушили Европу, и мы сейчас всего в нескольких шагах от полного краха. И даже в этой ситуации вы не хотите признать свою ошибку», - заключил евродепутат.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы - с 1,21 до 1,816 триллиона евро. Бюджет предполагает снижение денежной поддержки фермеров, рост трат на инновации и технологии, а также на «внешние действия», включая поддержку Украины.