Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мое ощущение, что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная Байденом (...) война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у действующих американских властей «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы», поэтому налаживание двухсторонних связей может стать непростым.

Лавров назвал причину разочарования Трампа

Ранее Лавров заявил, что разочарование Трампа темпами урегулирования конфликта на Украине объясняется его склонностью к поиску «быстрых решений».