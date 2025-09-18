«Час Х пробил»: Эстония массово закупает мешки для трупов

Тендер на закупку мешков для трупов на сумму 50 тысяч евро, объявленный Департаментом полиции и погранохраны Эстонии, вызвал панику среди жителей страны. Несмотря на заверения властей, что это плановая закупка, население сделало собственные выводы на фоне агрессивной риторики политиков о "русской угрозе". На это обратил внимание в своем Телеграм-канале специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов.

© Tairo Lutter/Imago/TACC

Как отметил журналист, закупка имеет несколько настораживающих деталей. Техническое описание товара засекречено, а сам договор заключается на неопределенный срок, что позволяет докупать мешки по мере необходимости.

Страх среди жителей подтверждает и депутат эстонского парламента (Рийгикогу) Александр Чаплыгин, который проанализировал общественную дискуссию в интернете.

"Главный вывод: люди не доверяют нашему правительству и не верят разговорам о том, что эта закупка носит плановый характер. Люди боятся чего-то страшного, — считает парламентарий. — Агрессивная риторика наших политиков взбудоражила общество, которое постоянно ожидает каких-то неприятных сюрпризов".

По мнению Алексея Стефанова, реакция эстонского общества вполне логична.

"Если постоянно говорить о русской угрозе, лаять на Россию, поддерживать Украину оружием и деньгами, строить на границе с Россией военные базы, копать рвы и устанавливать "зубы дракона", вполне логично, что новость о грандиозной закупке мешков для трупов — просто следующий этап к сказанному выше", — заключает журналист.

